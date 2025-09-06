Спорт по телевизията

10.15 Формула 3, спринт за Гран при на Италия Диема спорт 3

11.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Каталуния МАХ Спорт 1

11.30 Волейбол, Япония - Турция, жени МАХ Спорт 2

11.30 Порше Суперкъп, квалификация за Гран при на Италия Диема спорт 3

11.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Каталуния МАХ Спорт 1

12.00 Баскетбол, осминафинал от европейското Нова спорт

13.15 Мото Е, първо състезание за Гран при на Каталуния МАХ Спорт 1

13.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Италия Диема спорт 3

13.40 Мото 3, Мото 2, квалификация за Гран при на Каталуния МАХ Спорт 1

14.15 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 14, мъже Евроспорт 1

14.30 Нюпорт – Бристол Роувърс Нова спорт

14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

15.00 Супербайк: Световен шампионат във Франция, първо състезание Евроспорт 2

15.15 Формула 2, спринт за Гран при на Италия Диема спорт 3

15.30 Волейбол, Италия - Бразилия, жени МАХ Спорт 2

15.50 Мото GP, спринт за Гран при на Каталуния МАХ Спорт 1

16.00 Латвия – Сърбия Диема спорт 2

16.00 Суперспорт: Световен шампионат във Франция, първо състезание Евроспорт 2

17.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Италия Диема спорт 3

17.05 Мото Е, второ състезание за Гран при на Каталуния МАХ Спорт 1

18.00 Локомотив (ГО) – Етър Диема спорт

18.30 Баскетбол, осминафинал от европейското Нова спорт

19.00 Англия – Андора Диема спорт 2

19.00 Армения – Португалия Диема спорт 3

19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ, двойки, мъже, финал Евроспорт 1

21.00 Спортно катерене: Световна купа в Копер, трудност, мъже и жени Евроспорт 2

21.45 Австрия – Кипър Диема спорт 2

21.45 Ейре – Унгария Диема спорт 3

21.45 Сан Марино – Босна и Херцеговина Диема спорт

21.45 Баскетбол, осминафинал от европейското Нова спорт

22.00 UFC, Имамов срещу Буральо МАХ Спорт 2

22.30 Тенис: Открито първенство на САЩ, жени, финал Евроспорт 1