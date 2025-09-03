Спорт по телевизията

Автор: Труд
13.00 Волейбол, четвъртфинал от Световното първенство МАХ Спорт 2

13.30 Баскетбол, Черна гора – Великобритания Диема спорт 2

14.15 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 11, мъже Евроспорт 1

16.30 Волейбол, четвъртфинал от Световното първенство МАХ Спорт 2

16.30 Баскетбол, Литва – Швеция Диема спорт 2

18.00 Баскетбол, Чехия – Латвия Нова спорт

18.45 Тенис: Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

20.30 Баскетбол, Финландия – Германия Диема спорт 2

21.15 Баскетбол, Турция – Сърбия Диема спорт

