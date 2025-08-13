Спорт по телевизията

Автор: Труд
13.00 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, осминафинал Евроспорт 1
15.00 Колоездене: Обиколка на Полша, втори етап, жени Евроспорт 2
16.45 Колоездене: Обиколка на Дания, втори етап, мъже Евроспорт 2
18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1
19.30 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, осминафинал Евроспорт 1
21.45 Болтън – Шефийлд Уензди Диема спорт
21.45 Хъдърсфийлд – Лестър Нова спорт
22.00 ПСЖ – Тотнъм МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън
22.00 Бирмингам – Шефийлд Юнайтед Диема спорт 2
01.00 Боливар – Сиенсиано МАХ Спорт 4
03.30 Фламенго – Интернасионал МАХ Спорт 4