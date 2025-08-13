Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

13.00 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, осминафинал Евроспорт 1

15.00 Колоездене: Обиколка на Полша, втори етап, жени Евроспорт 2

16.45 Колоездене: Обиколка на Дания, втори етап, мъже Евроспорт 2

18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1

19.30 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, осминафинал Евроспорт 1

21.45 Болтън – Шефийлд Уензди Диема спорт

21.45 Хъдърсфийлд – Лестър Нова спорт

22.00 ПСЖ – Тотнъм МАХ Спорт 3, Би Ти Ви Екшън

22.00 Бирмингам – Шефийлд Юнайтед Диема спорт 2

01.00 Боливар – Сиенсиано МАХ Спорт 4

03.30 Фламенго – Интернасионал МАХ Спорт 4

Още от (Спорт по телевизията)

Най-четени

Мнения