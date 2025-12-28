Спорт по телевизията

07.00 Тенис, турнир в Макао МАХ Спорт 1
12.40 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, спринт, мъже и жени Евроспорт 1
13.00 Баскетбол, Балкан – Спартак (Пл) МАХ Спорт 2
13.00 Баскетбол, Жирона – Леида Нова спорт
13.30 Милан – Верона МАХ Спорт 3
14.00 Баскетбол, Тенерифе – Гран Канария Диема спорт 3
14.30 Габон – Мозамбик МАХ Спорт 4
15.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Земеринг, първи манш, слалом, жени Евроспорт 1
15.00 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, спринт, мъже и жени Евроспорт 2
16.00 Кремонезе – Наполи МАХ Спорт 3
16.00 Съндърланд – Лийдс Диема спорт 2
17.00 Гвинея – Судан МАХ Спорт 4
17.00 Ски скокове: Четирите шанци в Оберстдорф, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1
18.00 Баскетбол, Билбао – Барселона Диема спорт
18.30 Кристъл Палас – Тотнъм Диема спорт 2
18.40 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Земеринг, втори манш, слалом, жени Евроспорт 1
19.00 Болоня – Сасуоло МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол, Валенсия – Андора Нова спорт
19.30 Алжир – Буркина Фасо МАХ Спорт 4
19.45 Биатлон: Световно предизвикателство в Гелзенкирхен Евроспорт 1
20.00 Брага – Бенфика Ринг
20.00 НФЛ, Каролина – Сиатъл МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол, Реал – Уникаха Диема спорт 3
21.00 Спортинг – Рио Аве Ринг
21.45 Аталанта – Интер МАХ Спорт 3
22.00 Кот д'Ивоар – Камерун МАХ Спорт 4
22.30 НБА, Торонто – Голдън Стейт Диема спорт
22.30 НБА, Оклахома – Сиатъл МАХ Спорт 2
23.20 НФЛ, Бъфало – Филаделфия МАХ Спорт 2
01.00 НБА, Портлънд – Бостън Диема спорт 3
00.00 НХЛ, Тампа Бей – Монреал МАХ Спорт 1