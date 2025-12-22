Спорт по телевизията

10.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Алта Бадия, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

14.20 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Алта Бадия, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

14.40 Колокрос: Трофей в Хофстад, жени Евроспорт 2

16.00 Мали – Замбия МАХ Спорт 4

16.00 Колокрос: Трофей в Хофстад, мъже Евроспорт 2

18.00 Шарджа – Ал Хилал Диема спорт 3

18.00 Трактор – Ал Духаил Нова спорт

19.00 ЮАР – Ангола МАХ Спорт 1

19.15 Волейбол, Локомотив Авиа – Нефтохимик МАХ Спорт 2

20.15 Ал Шорта – Ал Ахли Диема спорт 3

20.15 Ал Гараха – Ал Уахда Нова спорт

20.45 Алверка – Порто Ринг

21.00 Финал за Суперкупата на Италия МАХ Спорт 3

22.00 Египет – Зимбабве МАХ Спорт 2

22.00 Атлетик – Еспаньол МАХ Спорт 4

22.00 Фулъм – Нотингам Диема спорт 2

22.45 Бенфика – Фамаликао Ринг

04.30 НБА, Оклахома – Мемфис Диема спорт 3

