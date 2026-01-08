Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1

08.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2

10.30 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1

13.30 Австралия – Тайланд (младежи) Нова спорт

14.55 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, спринт, мъже Евроспорт 1

16.00 Ирак – Китай (младежи) Нова спорт

16.55 Ал Хилал – Ал Хазем МАХ Спорт 4

18.00 Баскетбол, Дубай – Фенербахче МАХ Спорт 2

19.00 Кремонезе – Каляри МАХ Спорт 3

19.30 Ал Насър – Ал Кадисия МАХ Спорт 4

20.00 ПСЖ – Марсилия Диема спорт 3

21.00 Атлетико – Реал Би Ти Ви Екшън

21.00 Волейбол, Скандичи – Вакъфбанк МАХ Спорт 1

21.30 Волейбол, Кнак – Богданка МАХ Спорт 2

21.30 Баскетбол, Валенсия – Монако МАХ Спорт 4

21.45 Милан – Дженоа МАХ Спорт 3

22.00 Арсенал – Ливърпул Диема спорт 2

03.00 Мач от НХЛ МАХ Спорт 3

04.30 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1

