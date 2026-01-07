Спорт по телевизията

Автор: Труд
05.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1

05.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1

13.30 Южна Корея – Иран (младежи) Диема спорт 3

13.30 Япония – Силия (младежи) Нова спорт

16.00 Узбекистан – Ливан (младежи) Нова спорт

18.30 Катар – ОАЕ (младежи) Диема спорт 3

18.30 Волейбол, Марица – Левалоа МАХ Спорт 1

18.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Мадона ди Кампилио, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

19.00 Наполи – Верона МАХ Спорт 3

19.00 Болоня – Аталанта МАХ Спорт 4

20.00 Волейбол, Нефтохимик – Макаби (ТА) МАХ Спорт 2

21.00 Барселона – Атлетик Би Ти Ви Ешкън

21.00 Волейбол, Фридрихсхафен – Левски МАХ Спорт 1

21.30 Фулъм – Челси Диема спорт

21.30 Брайтън – Манчестър Сити Нова спорт

21.45 Парма – Интер МАХ Спорт 3

21.45 Лацио – Фиорентина МАХ Спорт 4

21.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Мадона ди Кампилио, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

22.00 Бърнли – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2

22.15 Нюкасъл – Лийдс Диема спорт 3

03.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1

03.00 Мач от НХЛ МАХ Спорт 3

