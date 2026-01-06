Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1

05.00 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2

05.00 НБА, ЛА Лейкърс – Голдън Стейн Диема спорт 3

13.30 Виетнам – Йордания (младежи) Нова спорт

15.10 Ски скокове: Световна купа във Вилах, малка шанца, жени Евроспорт 1

16.00 Пиза – Комо МАХ Спорт 3

18.00 Алжир – ДР Конго МАХ Спорт 4

18.00 Саудитска Арабия – Киргизтан (младежи) Нова спорт

18.00 Волейбол, Локомотив Авиа – Динамо (Букурещ) МАХ Спорт 2

19.00 Лече – Рома МАХ Спорт 3

19.45 Баскетбол, Фенербахче – Олимпиакос МАХ Спорт 1

20.15 Баскетбол, Апоел (ТА) – Дубай МАХ Спорт 2

20.20 Фрийстайл ски: Световна купа в Лак Бапор, ски акробатика, мъже и жени Евроспорт 1

21.00 Кот д'Ивоар – Буркина Фасо МАХ Спорт 4

21.45 Сасуоло – Ювентус МАХ Спорт 3

22.00 Уест Хем – Нотингам Диема спорт 2

22.00 Рейнджърс – Абърдийн Ринг

01.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2

03.00 Тенис, турнир в Бризбън МАХ Спорт 1

03.00 Мач от НХЛ МАХ Спорт 3

