Кийгън изпрати Стоичков на "Армията“, сега се бори за живота

Кевин Кийгън изведе националния отбор на Англия в последния мач на Христо Стоичков за България. Нашите завършиха 1:1 на „Българска армия“, а денят беше повече от емоционален – заради Камата до Кийгън на терена слязоха бившите му треньори Димитър Пенев и Йохан Кройф.

Почти 27 години по-късно от семейството на легендарния футболист долетя ужасяваща новина – болен е от рак! Близките обясниха само, че Кийгън минава на лечение и помолиха да не бъдат обезпокоявани.

„Всички сме с теб, Кевин“, написа големият голмайстор Алън Шийрър, който вкара за Англия на „Армията“ през 1999 г.

В кариерата си Кийгън вкара 204 гола в 592 мача в клубните си отбори, както 21 попадения в 63 срещи за Англия. Двукратният кавалер на „Златната топка“ е трикратен шампион на Англия, веднъж на Германия, носител на КЕШ и Купата на УЕФА (2 пъти). Заедно със Стоичков беше определен от Краля Пеле сред 100-те най-велики футболисти на ХХ век.