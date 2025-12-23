Спорт по телевизията

Автор: Труд
05.00 НХЛ, Анахайм – Сиатъл МАХ Спорт 2

14.30 Конго – Бенин МАХ Спорт 4

14.35 Колокрос: Суперпрестиж лига в Золдер, жени Евроспорт 1

15.45 Ал Хюсеин – Ахал Нова спорт

16.05 Колокрос: Суперпрестиж лига в Золдер, мъже Евроспорт 1

17.00 Сенегал – Ботсвана МАХ Спорт 4

18.00 Ал Сад – Шабаб Ал Ахли Нова спорт

19.15 Баскетбол, Локомотив (Пд) – Балкан МАХ Спорт 2

19.30 Нигерия – Танзания МАХ Спорт 3

19.45 Баскетбол, Фенербахче – Барселона МАХ Спорт 1

20.15 Ал Итихад – Насаф Нова спорт

22.00 Арсенал – Кристъл Палас Диема спорт 2

22.00 Танзания – Уганда МАХ Спорт 4

22.45 Витория (Гимараеш) – Спортинг Ринг

23.00 НХЛ, Торонто – Питсбърг МАХ Спорт 3

01.30 НХЛ, Детройт – Далас МАХ Спорт 2

03.00 НБА, Далас – Денвър Диема спорт 2

