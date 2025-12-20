Спорт по телевизията

Спорт по телевизията

05.00 НХЛ, Анахайм – Далас МАХ Спорт 2

09.20 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, малка шанца, жени Евроспорт 1

10.05 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, малка шанца, мъже Евроспорт 1

11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, спускане, жени Евроспорт 1

12.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал Гардена, спускане, мъже Евроспорт 1

13.00 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, преследване, жени Евроспорт 2

14.00 Бохум – Карлсруе Диема спорт 3

14.00 Фортуна – Гройтер Фюрт Нова спорт

14.05 Ски скокове: Световна купа в Енгелберг, голяма шанца, жени Евроспорт 2

14.30 Нюкасъл – Челси Диема спорт 2

14.30 Саутхемптън – Ковънтри Диема спорт

14.45 Снукър: Шотландия оупън, полуфинал Евроспорт 1

15.00 Овиедо – Селта МАХ Спорт 4

15.00 Сноуборд, Световна купа, паралелен слалом БНТ 3

15.30 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, преследване, мъже Евроспорт 2

16.30 Щутгарт – Хофенхайм Диема спорт 3

16.30 Хамбургер – Айнтрахт Нова спорт

16.30 Волейбол, Купа на България, полуфинал, жени БНТ 3

16.30 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, ски бягане на 5 км, жени Евроспорт 2

17.00 Манчестър Сити – Уест Хем Диема спорт 2

17.00 Брайтън – Съндърланд Диема спорт

17.00 Ски скокове: Световна купа в Енгелберг, голяма шанца, мъже Евроспорт 2

17.15 Леванте – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4

18.00 Тенис, финали на АТР за младежи МАХ Спорт 1

19.00 Лацио – Кремонезе МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Купа на България, полуфинал, жени БНТ 3

19.15 Баскетбол, Академик (Пд) – Балкан МАХ Спорт 2

19.30 Осасуна – Алавес МАХ Спорт 4

19.30 Тотнъм – Ливърпул Диема спорт 2

19.30 Лайпциг – Байер Диема спорт 3

20.00 Боксер, галавечер от Лийдс Диема спорт

20.00 Баскетбол, Леида – Реал Нова спорт

20.25 Спускане с шейни: Световна купа в Лейк Плесид, втори манш, мъже Евроспорт 2

20.45 Снукър: Шотландия оупън, полуфинал Евроспорт 1

21.00 НЕК – Аякс Ринг

21.30 Холщайн – Динамо Диема спорт 3

21.45 Ювентус – Рома МАХ Спорт 3

21.45 Спускане с шейни: Световна купа в Лейк Плесид, смесено отборно Евроспорт 2

22.00 Реал – Севиля МАХ Спорт 4

22.00 Ванде – ПСЖ МАХ Спорт 2

22.00 Лийдс – Кристъл Палас Нова спорт

22.50 Спускане с шейни: Световна купа в Лейк Плесид, смесени двойки Евроспорт 2

23.30 Волейбол, световно клубно първенство МАХ Спорт 1

00.00 НБА, Денвър – Хюстън Диема спорт 3

