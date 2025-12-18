Спорт по телевизията

10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

13.00 Тенис, финали на АТР МАХ Спорт 1

13.20 Сноуборд: Световна купа в Кареца, паралелен гигантски слалом, мъже и жени Евроспорт 2

14.55 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, спринт, жени Евроспорт 2

15.00 Волейбол, Сада – Перуджа МАХ Спорт 3

15.00 Снукър: Шотландия оупън, трети кръг Евроспорт 1

18.30 Суехли – Осака МАХ Спорт 3

19.00 Волейбол, Берое – Локомотив Авиа МАХ Спорт 2

21.00 Снукър: Шотландия оупън, трети кръг Евроспорт 1

21.15 Баскетбол, Панатинайкос – Апоел (ТА) МАХ Спорт 1

22.00 Наполи – Милан МАХ Спорт 3

22.00 Лозана - Фиорентина МАХ Спорт 2

22.00 Спарта - Абърдийн МАХ Спорт 4

22.00 Кристъл Палас - КУПС Би Ти Ви Екшън

22.00 Майнц - Самсунспор Ринг

22.00 Рединг – Лутън Диема спорт 2

