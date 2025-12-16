Спорт по телевизията

Спорт по телевизията

15.00 Волейбол, Сада – Крузейро МАХ Спорт 1

15.00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг Евроспорт 1

18.30 Волейбол, Перуджа – Суехли МАХ Спорт 2

19.00 Баскетбол, Лиеткабелис – Кемниц МАХ Спорт 1

19.45 Баскетбол, Фенербахче – Панатинайкос МАХ Спорт 3

21.00 Баскетбол, Апоел (ТА) – Цървена звезда МАХ Спорт 1

21.00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг Евроспорт 1

21.15 Баскетбол, Олимпиакос – Валенсия МАХ Спорт 2

22.00 Кардиф – Челси Диема спорт 2

22.00 ПСВ Айндховен – Гелдерс Ринг

22.00 Мач от Кралската купа МАХ Спорт 4

22.00 Баскетбол, Париж – Барселона МАХ Спорт 3

02.00 НХЛ, Детройт – НЙ Айлендърс МАХ Спорт 2

