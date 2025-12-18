Шолак пак се отказа от Левски

Сръбският бизнесмен Драган Шолак няма да стане собственик на Левски. За втори път контролираната от него компания „Спорт Републик“ прекратява разговорите да вземе контролния пакет акции на „сините“.

„От самото начало интересът на „Спорт Републик“ към Левски произтичаше от убеждението ни, че като част от нашата по-широка футболна система, бихме могли да допринесем за по-нататъшното развитие на клуба – пише компанията. - Те не виждат клуба като част от модел с повече отбори. Уважаваме тази позиция. Затова решението ни да не продължим напред, не трябва да се тълкува като оценка за сегашното състояние на Левски.“

„Спорт Републик“ контролира турския Гьозтепе, където треньор е Станимир Стоилов. Освен това е собственик и на втородивизионния английския Саутхемптън.

В същото време Даниел Боримиров, изпълнителен директор на Левски, определи спечелване на титлата като абсолютен приоритет пред отбора. Легендата от Четвъртите в света присъства на жребия за четвъртфиналите за Купата на България, където отборът му се падна срещу Лудогорец.

„Мачът ще е тежък, но поне няма да пътуваме до Разград – каза Боримиров. - Целта ни е да спечелим и двата трофея и ще се подготвим доста сериозно във всяко отношение. Титлата обаче е приоритет за Левски.“

Двата отбора ще се изправят един срещу друг три пъти за един месец – предстоят двубои за Суперкупата и първенството.