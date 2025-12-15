Спорт по телевизията

Спорт по телевизията

15.00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг Евроспорт 1

17.30 Септември – Лудогорец Диема спорт

18.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Куршевел, първи манш, слалом, жени Евроспорт 2

19.15 Баскетбол, Локомотив (Пд) – Миньор МАХ Спорт 2

20.15 Фрийстайл ски: Световна купа в Ароса, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2

20.45 Брага – Санта Клара Ринг

21.00 Снукър: Шотландия оупън, първи кръг Евроспорт 1

21.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Куршевел, втори манш, слалом, жени Евроспорт 2

21.30 Касейон – Мирандес МАХ Спорт 2

21.45 Рома – Комо МАХ Спорт 3

22.00 Райо Валекано – Бетис МАХ Спорт 4

22.00 Манчестър Юнайтед – Борнемут Диема спорт 2

22.00 Шефийлд Уензди – Дарби Каунти Диема спорт 3

22.45 Порто – Ещрела Амадора Ринг

02.00 НХЛ, Тампа Бей – Флорида МАХ Спорт 2

