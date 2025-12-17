Спорт по телевизията

13.00 Тенис, финали на АТР МАХ Спорт 1

15.00 Волейбол, Сада – Суехли МАХ Спорт 4

15.00 Снукър: Шотландия оупън, втори кръг Евроспорт 1

18.00 Баскетбол, Тюрк Телеком – Бург ан Брес МАХ Спорт 3

18.30 Волейбол, Перуджа – Осака МАХ Спорт 4

19.00 Волейбол, Левски – ЦСКА МАХ Спорт 2

19.45 Екселсиор – Аякс Ринг

20.00 Баскетбол, Жалгирис – Анадолу Ефес МАХ Спорт 3

21.00 Снукър: Шотландия оупън, втори кръг Евроспорт 1

21.30 Манчестър Сити – Брентфорд Диема спорт 2

21.30 Баскетбол, Баскония – Монако МАХ Спорт 2

22.00 Фейенорд – Хееренвеен Ринг

22.00 Мач от Кралската купа МАХ Спорт 4

22.00 Волейбол, Ал Раян – Варта МАХ Спорт 3

22.15 Нюкасъл – Фулъм Диема спорт 3

