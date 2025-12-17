Спорт по телевизията

Автор: Труд
13.00 Тенис, финали на АТР МАХ Спорт 1
15.00 Волейбол, Сада – Суехли МАХ Спорт 4
15.00 Снукър: Шотландия оупън, втори кръг Евроспорт 1
18.00 Баскетбол, Тюрк Телеком – Бург ан Брес МАХ Спорт 3
18.30 Волейбол, Перуджа – Осака МАХ Спорт 4
19.00 Волейбол, Левски – ЦСКА МАХ Спорт 2
19.45 Екселсиор – Аякс Ринг
20.00 Баскетбол, Жалгирис – Анадолу Ефес МАХ Спорт 3
21.00 Снукър: Шотландия оупън, втори кръг Евроспорт 1
21.30 Манчестър Сити – Брентфорд Диема спорт 2
21.30 Баскетбол, Баскония – Монако МАХ Спорт 2
22.00 Фейенорд – Хееренвеен Ринг
22.00 Мач от Кралската купа МАХ Спорт 4
22.00 Волейбол, Ал Раян – Варта МАХ Спорт 3
22.15 Нюкасъл – Фулъм Диема спорт 3