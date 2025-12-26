Спорт по телевизията

Автор: Труд
05.30 НБА, Денвър – Минесота Диема спорт 3

14.30 Бирмингам – Дарби Каунти Диема спорт 2

14.30 Ангола – Зимбабве МАХ Спорт 4

14.30 Колокрос: Световна купа в Гавере, жени Евроспорт 1

16.00 Колокрос: Световна купа в Гавере, мъже Евроспорт 1

17.00 Египет – ЮАР МАХ Спорт 4

17.00 Мидълзбро – Блекбърн Диема спорт 2

17.00 Честърфийлд – Нотс Каунти Нова спорт

17.00 Волейбол, Лубе – Пиаченца МАХ Спорт 2

19.00 Волейбол, Монца – Тренто МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол, Партизан – Макаби (ТА) МАХ Спорт 2

19.30 Рексъм – Шефийлд Юнайтед Диема спорт 3

20.30 Баскетбол, Монако – Реал МАХ Спорт 3

21.30 Баскетбол, Болоня – Олимпиакос МАХ Спорт 2

22.00 Манчестър Юнайтед – Нюкасъл Диема спорт 2

22.00 Мароко – Мали МАХ Спорт 4

