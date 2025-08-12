Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

13.00 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, 1/16 финали Евроспорт 1

15.00 Колоездене: Обиколка на Полша, първи етап, жени Евроспорт 2

16.45 Колоездене: Обиколка на Дания, първи етап, мъже Евроспорт 2

18.00 Спартак (Пл) – Дунав Диема спорт

18.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1

19.30 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, 1/16 финали Евроспорт 1

21.15 Ференцварош – Лудогорец Диема спорт 3

21.45 Ковънтри – Лутън Диема спорт

21.45 Нортхемптън – Саутхемптън Нова спорт

22.00 Бромли – Ипсуич Диема спорт 2

01.00 Онсе Калдас – Уракан МАХ Спорт 4

03.30 Атлетико Насионал – Сао Пауло МАХ Спорт 4

