Спорт по телевизията

11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Австрия МАХ Спорт 2

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

14.00 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, полуфинал Евроспорт 1

14.00 Колоездене: Обиколка на Романдия, първи етап, жени Евроспорт 2

15.30 Колоездене: Обиколка на Чехия, втори етап, мъже Евроспорт 2

15.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Австрия МАХ Спорт 2

17.00 Колоездене: Обиколка на Дания, четвърти етап, мъже Евроспорт 2

19.00 ЦСКА 1948 – Монтана Диема спорт

19.00 Саарбрюкен – Магдебург Диема спорт 3

19.00 Гютерсло – Унион Нова спорт

19.00 Зоненхоф – Байер Диема спорт 2

20.00 Жирона – Райо Валекано МАХ Спорт 4

20.00 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, полуфинал Евроспорт 1

21.00 Голф: PGA тур, BMW шампионат, втори ден Евроспорт 2

21.15 Локомотив (Пд) – Славия Диема спорт

21.45 Лече – Юве Стабия МАХ Спорт 3

21.45 Арминия – Вердер Диема спорт 3

21.45 Рен – Марсилия Нова спорт

22.00 Ливърпул – Борнемут Диема спорт 2

22.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1

22.30 Виляреал – Овиедо МАХ Спорт 4

02.00 Тенис, турнир в Синсинати МАХ Спорт 1