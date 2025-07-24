Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

12.00 Тенис, турнир в Кицбюел МАХ Спорт 1

12.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 18, мъже Евроспорт 1

14.30 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3

16.30 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3

17.30 Тенис, турнир в Умаг МАХ Спорт 3

17.30 Волейбол, Япония - Турция, жени МАХ Спорт 2

20.00 Черно море – Истанбул ББ Диема спорт 3

20.00 Тенис, турнир във Вашингтон МАХ Спорт 1

20.30 Левски – Брага Диема спорт 2

20.30 Арда – ХИК Диема спорт

21.00 Волейбол: Лятна универсиада в Рейн-рур, мъже, финал Евроспорт 1

21.00 Волейбол, Бразилия - Германия, жени МАХ Спорт 2

22.30 Комо – Ал Ахли МАХ Спорт 4

23.00 Голф: PGA тур, 3М Оупън, първи ден Евроспорт 2

03.30 Гремио – Алианса МАХ Спорт 4

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