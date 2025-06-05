Спорт по телевизията

13.00 Тенис: Ролан Гарос, смесени двойки, финал Евроспорт 1
14.00 Минифутбол, Франция – България Нова спорт
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
14.00 Колоездене: Обиколка на Словения, втори етап, мъже Евроспорт 2
14.10 Австралия – Япония Диема спорт 3
14.30 Волейбол, Китай – Полша (жени) МАХ Спорт 2
15.30 Тенис: Ролан Гарос Евроспорт 1
16.45 Индонезия – Китай Диема спорт 2
19.00 Бахрейн – Саудитска Арабия Диема спорт 3
19.00 ОАЕ – Узбекистан Диема спорт
19.00 Грузия – Фарьорски о-ви Нова спорт
21.15 Ирак – Южна Корея Диема спорт 2
21.15 Катар – Иран Диема спорт
22.00 Испания – Франция Диема спорт 3
22.00 Голф: PGA тур, Канада оупън, първи ден Евроспорт 2
23.00 Волейбол, Българя – Доминиканска република (жени) МАХ Спорт 2
03.00 Волейбол, САЩ – Бразилия (жени) МАХ Спорт 2
03.30 НБА, финален плейоф Диема спорт 2