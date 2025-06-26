Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

12.30 Тенис, турнир в Майорка МАХ Спорт 3

13.00 Тенис, турнир в Истборн МАХ Спорт 1

14.00 Колоездене: Шампионат на Франция, часовник, жени Евроспорт 1

14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

15.00 Волейбол, Франция – Япония МАХ Спорт 2

16.00 Колоездене: Шампионат на Франция, часовник, мъже Евроспорт 1

18.30 Волейбол, Турция – Украйна МАХ Спорт 2

20.25 Спортно катерене: Световна купа в Инсбрук, боулдър, мъже Евроспорт 1

22.00 Ювентус – Манчестър Сити БНТ 1, БНТ 3

22.00 Голф: PGA тур, Рокет класик, първи ден Евроспорт 2

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