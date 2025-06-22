Спорт по телевизията

08.00 Волейбол, България – Тайланд (жени) МАХ Спорт 2
08.05 Суперкарс, трето състезание в Дарвин МАХ Спорт 1
11.45 Маунтинбайк: Световна купа във Вал ди Соле, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 1
11.50 Мото 3, Гран при на Италия МАХ Спорт 2
13.00 Художествена гимнастика, световно първенство, девойки БНТ 3
13.15 Мото 2, Гран при на Италия МАХ Спорт 2
14.15 Маунтинбайк: Световна купа във Вал ди Соле, олимпийско крос кънтри, мъже Евроспорт 1
15.00 Волейбол, Китай – Италия (жени) МАХ Спорт 4
15.00 Мото GP, Гран при на Италия МАХ Спорт 2
15.00 Мотокрос: Световен шампионат във Великобритания, MX2, първо състезание Евроспорт 2
16.00 Тенис, турнир в Лондон, финал МАХ Спорт 1
16.00 Тенис, турнир в Хале, финал МАХ Спорт 3
16.00 Мотокрос: Световен шампионат във Великобритания, MXGP, първо състезание Евроспорт 2
16.05 Колоездене: Обиколка на Швейцария, осми етап, мъже Евроспорт 1
18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Великобритания, MX2, второ състезание Евроспорт 2
18.30 Баскетбол, Белгия – Чехия (жени) Диема спорт 2
19.00 Мотокрос: Световен шампионат в Великобритания, MXGP, второ състезание Евроспорт 2
19.30 Волейбол, Турция – Бразилия (жени) МАХ Спорт 2
20.00 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2
21.00 Наскар, състезание в Пенсилвания МАХ Спорт 1
21.00 Волейбол, Сърбия – Полша (жени) МАХ Спорт 3
22.00 Реал – Пачука БНТ 1, БНТ 3
03.00 НБА, Оклахома – Индиана Диема спорт 2