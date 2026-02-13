Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

05.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1

10.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Великобритания – Италия, мъже, групова фаза Евроспорт 1

10.55 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, сноуборд крос, квалификация, жени Евроспорт 2

12.45 Ски бягане, Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 10 км, мъже БНТ 1

13.00 Хокей на лед, Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Финландия – Швеция (мъже) БНТ 3

14.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1

14.30 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, сноуборд крос, финали, жени Евроспорт 2

14.45 Биатлон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, спринт, мъже Евроспорт 1, БНТ 1

16.45 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 10000 метра, мъже Евроспорт 1

17.25 Ал Хилал – Ал Етифак МАХ Спорт 4

17.45 Спартак – Локомотив (Сф) Диема спорт

18.55 Скелетон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, втори манш, жени Евроспорт 1

19.30 Фортуна – Пройсен Мюнстер Нова спорт

19.30 Нюрнберг – Карлсруе Диема спорт 3

19.30 Волейбол, Левски – Берое МАХ Спорт 2

20.00 Рен – ПСЖ Диема спорт

20.00 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, волна програма, мъже Евроспорт 1

20.30 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1

21.30 Борусия (Д) – Майнц Диема спорт 3

21.30 Баскетбол, Партизан – Реал МАХ Спорт 2

21.45 Пиза – Милан МАХ Спорт 3

21.45 Хъл – Челси Диема спорт 2

21.45 Рексъм – Ипсуич Нова спорт

22.00 Елче – Осасуна МАХ Спорт 4

22.00 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, волна програма, мъже БНТ 1

22.00 Хокей на лед, Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Канада – Швейцария (мъже) БНТ 3

22.05 Монако – Нант Диема спорт

22.05 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, втори ден Евроспорт 2

23.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2

02.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

03.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1

