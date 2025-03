Стотици задържани на протестите срещу ареста на кмета на Истанбул

Турските власти са задържали 343 души на протестите срещу ареста на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, които се проведоха снощи в няколко града, съобщи Ройтерс, като се позовава на турското министерство на вътрешните работи.

Демонстрации е имало в над десет града, включително в Истанбул и в столицата Анкара.

Министерството обяви, че арестите са били извършени с цел предотвратяване на „нарушенията на обществения ред“, и предупреди, че властите няма да толерират „хаос и провокации“.

Десетки хиляди турци участват в предимно мирни демонстрации от сряда насам, когато Имамоглу беше задържан по обвинения в корупция и подпомагане на терористична група.

В Истанбул са били задържани 140 души, които правели предавания на живо по социалните медии от протестната демонстрация в Истанбул снощи пред Истанбулската голяма община, както и от протестите на студентите,

По информация на опозиционния телевизионен канал Сьозджю в протестния митинг пред общината в Истанбул са участвали над 200 хиляди души.

Turkey: Opposition says 300.000 people on the streets now in support of Istanbul's mayor, Ekrem Imamoglu Protests today in other 45 cities. pic.twitter.com/LkMUwAzpRG