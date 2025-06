СУ "Климент Охридски" запазва позициите си в световна класация с 2526 университета от 130 държави

В публикуваната днес класация на Impact Rankings 2025 на Times Higher Education (THE), https://www.timeshighereducation.com/impactrankings, за шеста поредна година Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е класиран на 401-600 място от 2526 университета от 130 държави при 2150 университета, класирани през 2024 г. Това съобщи пресцентърът на висшето училище.

Рейтингът оценява постиженията на университетите в изпълнение на глобалните цели на Организацията на обединените нации (ООН) за устойчиво развитие.

Софийският университет е класиран в единадесет от седемнадесет цели, като запазва позициите си, независимо от увеличения брой участници. Методологията на класацията използва внимателно проверени индикатори, които предоставят изчерпателно и балансирано сравнение на четири обширни области: научни изследвания, управление на ресурси, обхват и преподаване.

Класирането на Софийския университет в отделните направления е следното: 101-200 SDG 5 равенство между половете (Gender Equality); 101-200 SDG 7 достъпна и чиста енергия (Affordable and Clean Energy); 101-200 SDG 13 климатични промени (Climate action); 201-300 SDG 14 подводен живот - опазване на водните ресурси (Life below water), 301-400; SDG 15 живот на земята - опазване на биоразнообразието (Life of land), 401-600 SDG 8 достоен труд и икономически растеж (Decent Work and Economic Growth); 401-600 SDG 11 устойчиви градове и общности (Sustainable cities and communities); 401-600 16 правосъдие и институции (Peace, Justice and Strong Institutions); 601-800 SDG 4 качествено образование (Quality education); 1001-1500 SDG 3 здравословен живот и стимулиране на благосъстоянието (Good Health and Wellbeing). 601-800 SDG 17 партньорство за устойчиво развитие (Partnership for the Goals).

Световната класация на университетите THE World University Rankings на списание Times Higher Education разглежда близо 3000 учебни заведения от повече от 100 държави и всяка година публикува списък с класираните университети, в който са включени повече от две трети от тях. Тя е една от първите по рода си и все още се счита за една от трите най-добри световни класации на университетите.