Съветник на Зеленски покани Тръмп на влака за Украйна: "RailForceOne очаква и Вас"

Александър Камишин, съветник на президента на Украйна по стратегическите въпроси и член на Надзорния съвет на АО "Укрзализныця" (Украинските железници), покани президента на САЩ Доналд Тръмп да посети Украйна със специален влак, предназначен за дипломатически мисии, пише "Украинская правда".

В публикация в платформата Х Камишин тагна профила на Тръмп и похвали "смелия" министър на финансите на САЩ Скот Бесент за успешното пътуване от Киев до Полша с украински влак, пристигайки две минути по-рано от графика.

Камишин също сподели видео на Доналд Тръмп, в което президентът на САЩ похвали храбростта на Бесент за пътуването до Киев с влак в сряда, 12 февруари.

"В момента имам министър на финансите, който всъщност е доста смел – той е в Украйна във влак. И около този влак се случват много неща, които не са толкова добри", заяви 47-ият президент на САЩ.

Dear @POTUS, your brave @SecScottBessent has been successfully transported by our train from Kyiv to Poland — arriving 2 minutes ahead of schedule.



And yes, #RailForceOne is waiting for you here as well, dear @POTUS 😎



And @Amtrak, eat your heart out! 😜 pic.twitter.com/O9KbQTdc4k