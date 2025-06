Съветът за сигурност на Иран определи условията за прекратяване на ударите срещу Израел

Атаките на Иран срещу Израел ще спрат само когато еврейската държава бъде наказана и плати репарации на Ислямската република, съобщи агенция IRNA, позовавайки се на изявление на Висшия съвет за национална сигурност на Иран.

В изявлението се казва още, че ако Израел "извърши други злини", ще бъде отговорено. Освен това, ако трета страна се намеси в конфликта, тя ще бъде незабавно отблъсната.

Конфликтът между Иран и Израел ескалира на 13 юни. На този ден израелската армия атакува ирански ядрени съоръжения и елиминира няколко високопоставени военни служители. В отговор Техеран започна да обстрелва Тел Авив с ракети и дронове.

На 19 юни балистична ракета, изстреляна от Иран, удари израелския медицински център "Сорока" в Беер Шева. Израелският министър на здравеопазването Уриел Бусо заяви, че атаката е била насочена към цивилни и медицински работници, припомня "Ведомости". Техеран твърди, че ракетата е била насочена към близък обект на военното разузнаване. Същия ден иранска ракета удари финансовия район на Тел Авив, където се намират фондовите борси. Няколко офис сгради и жилищни сгради бяха повредени.

Israel Hayom’s slow-motion footage of the moment an Iranian missile accurately hit Ramat Gan, in eastern Tel Aviv, which is an Israeli economic hub. pic.twitter.com/UzItUnhqoV