Израел потвърди: Иран е изстрелял ракета, носеща фрагментираща касетъчна бойна глава

Командването на вътрешните сили на Израелските отбранителни сили (IDF) потвърди, че Иран е изстрелял поне една балистична ракета с касетъчна бойна глава към централен Израел днес.

Бойната глава на ракетата се разделя при спускане на височина около 7 километра, разпръсквайки около 20 по-малки боеприпаса в радиус от около 8 километра. Боеприпасите нямат собствено задвижване и просто летят произволно към земята.

Един от малките боеприпаси удари къща в централния град Азор, причинявайки щети, еквивалентни на малка ракета, предава The Times of Israel.

Израелски военен служител казва, че подобна ракета представлява заплаха за много по-широк район от другите бойни глави на балистични ракети на Иран, но експлозията от всяка от касетъчните бомби е далеч по-малка.

Армията предупреждава обществеността да не се приближава до останки от ракети, които евентуално открият на земята, тъй като са опасни и могат да експлодират, и незабавно да уведоми властите, ако бъде забелязана такава. Няма промяна в насоките на Командването на вътрешния фронт за цивилни, когато става въпрос за атаки с касетъчни бомби.

