Съветът на ЕС одобри 17-ия пакет от санкции срещу Русия

Министрите на външните работи на ЕС одобриха 17-ия пакет от санкции срещу Русия, а близо 200 танкера, превозващи руски петрол, бяха поставени в черен списък, написа министърът на външните работи на ЕС Кая Калас в социалната мрежа "X".

"ЕС прие 17-и пакет от санкции срещу Русия, насочени, наред с други неща, към 200 танкера" съобщи Калас, добавяйки, "че вече се разработват нови санкции" и обеща, че "колкото по-дълго Русия води война, толкова по-твърд ще бъде нашият отговор".

