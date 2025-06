Тел Авив: Атаката с дронове на Иран е "под контрол", отменят заповедта израелците да стоят близо до убежища

Израелските отбранителни сили отменят заповедта израелците да стоят близо до убежища, след като атаката с дронове на Иран е "под контрол", предава The ​​Times of Israel.

Междувременно Израелските отбранителни сили (IDF) съобщават, че ударът по Натанз е засегнал подземното центрофужно помещение и критична инфраструктура, като описват подробно нощния си удар по ядрения обект в Натанз в Иран, за който служител от отбраната заяви по-рано, че е претърпял значителни щети.

Според военните, ударите на израелските военновъздушни сили са унищожили подземната част на обекта, в която се е помещавала "многоетажна зала за обогатяване на уран, в която са били разположени центрофуги, електрически помещения и друга поддържаща инфраструктура".

Ударите също така унищожиха "критична инфраструктура, позволяваща продължаващата експлоатация на обекта и развитието на проекта за ядрени оръжия на иранския режим".

Натанз е най-големият обект за обогатяване на уран в Иран, който според Израелската армия "работи за разработването на ядрени оръжия" от години и "съдържа инфраструктурата, необходима за обогатяване до военно ниво".

⭕️ IAF fighter jets, guided by precise intelligence, struck the Iranian regime's uranium enrichment site in the Natanz area overnight. This is the largest uranium enrichment site in Iran, which has operated for years to achieve nuclear weapons capability and houses the… pic.twitter.com/JVLIZFHwLm