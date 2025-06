Израел нанесе удари по ирански ядрени съоръжения и заводи за производство на ракети

Израел съобщи, че е нанесъл удари по ирански ядрени съоръжения, заводи за производство на балистични ракети и военни командири в началото на операция, за която предупреди, че ще бъде продължителна, за да попречи на Техеран да създаде атомно оръжие, съобщава Reuters.

Ирански медии и свидетели съобщиха за експлозии, включително в основния завод за обогатяване на уран в Натанз, а Израел обяви извънредно положение в очакване на ответни ракетни удари и удари с дронове.

@RepJeffries @SenSchumer @SpeakerPelosi

I thought you might want to know Israel struck Iran’s nuclear facilities over an hour ago and you guys are all still posting about Senator Padilla being offended by a micro aggression. Try to keep up guys the American public is worried… pic.twitter.com/f4Kcjim5gT