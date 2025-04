Трагедия във Ванкувър: Множество жертви, след като кола се вряза в тълпа

Няколко души са били убити, след като шофьор блъсна кола в тълпа на уличен фестивал в събота в канадския град Ванкувър, съобщи местната полиция.

„Редица хора са убити, а много други са ранени“, оповестиха властите на Ванкувър онлайн. „Шофьорът е задържан.“

Инцидентът се е случил, докато членове на филипинската общност се събират, за да отпразнуват Деня на Лапу Лапу, каза кметът на Ванкувър Кен Сим.

