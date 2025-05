Треньорският пъзел в Серия А се пренарежда

Треньорският пъзел в Серия А започна да се пренарежда в седмицата след края на сезона. Голямата новина вече е факт - Антонио Конте остава в Неапол. Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис проведе финална среща с именития треньор в четвъртък вечер, на която успя да го убеди да избере неговото предложение, а не това на Ювентус.

При така създалата се ситуация в Торино поне привидно не разполагат с План Б. Все по-вероятно изглежда настоящият треньор Игор Тудор да продължи да води "Старата госпожа", въпреки че клубът направи серия промени по високите етажи в очакване на Конте. Спряга се и името на Джан Пиеро Гасперини.

Престоят на спортния директор Кристиано Джунтоли в Ювентус изглежда ще се окаже кратък. Той се очаква да бъде освободен като част от сериозните промени, а за мястото му вече се спряга Дамиен Комоли. "Бианконерите" финишираха в топ 4 в последния възможен момент, но генерално сезонът бе нулев.

Обратно към треньорското домино в Серия А, подобно на Наполи и Милан успя да разреши този казус бързо. На "Сан Сиро" официално се разделиха със Серджо Консейсао, за да обявяват завръщането на Масимилиано Алегри. Бившият наставник на "росонерите" бе и кандидат №1 за Наполи, ако Конте бе напуснал. Проточилите се преговори между бившия селекционер на Италия и Де Лаурентис тласнаха Алегри към Милано, където той стана шампион през сезон 2010/11.

🚨🔴⚫️ AC Milan confirm Sérgio Conceição will no longer be the head coach as they part ways with immediate effect. Next manager: Massimiliano Allegri. ✍🏻🔐 pic.twitter.com/QzNo8M1bCK

Треньорски промени предстоят и в други водещи отбори. Наставникът на Аталанта Джан Пиеро Гасперини почти сигурно напуска Бергамо, въпреки предложението за нов договор. Сериозен интерес към него има от Рома. В Рим нямат подписа на италианеца, който в последните часове усилено е спряган и за Ювентус след фиаското с Конте.

"Вълците" вече обявиха раздяла с Клаудио Раниери, а Гасперини е приоритет пред ръководството след фантастичния престой начело на Аталанта. Опитният тактик вече проведе среща със собствениците на клуба от фамилия Фредкин. На нея е присъствал и самият Раниери. Чака се отговор.

На свой ред за бергамаските е спряган Стефано Пиоли. Бившият наставник на Милан и Интер в момента работи в Саудитска Арабия и е начело на Ал Насър.

🚨🟡🔴 AS Roma management and Gian Piero Gasperini are in a meeting right now to complete the agreement.



He’s on the verge of becoming the new head coach at AS Roma, after leaving Atalanta. pic.twitter.com/sMXmN2cI5v