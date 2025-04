Трима души загинаха в Италия след проливни валежи, а Швейцария беше затрупана от сняг (ВИДЕО)

Най-малко трима души загинаха в Северна Италия след проливни валежи, съобщиха местните власти, а в съседна Швейцария сняг предизвика смущения на транспорта, предаде ДПА.

Части от Северна Италия пострадаха тежко от обилни валежи, като особено тежко бяха засегнати Пиемонт, Южен Тирол и Ломбардия.

Баща и син загинаха, след като автомобилът им бе отнесен от порой близо до Валдано, между Венеция и езерото Гарда.

