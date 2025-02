Тръмп възнамерява да продава "златни карти" за по 5 милиона долара на чужденци, възможно е сред тях да бъдат руски олигарси

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че възнамерява да пусне в продажба "златни карти" на стойност 5 милиона долара всяка на чужденци, които искат да се установят на американска земя и да създават работни места там, предаде Ройтерс.

