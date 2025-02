На 93 години почина агентът, който се хвърли върху колата на Кенеди в деня, в който президентът бе убит

Агентът на американските тайни служби, който се хвърли върху лимузината на Джон Ф. Кенеди, когато президентът беше убит в Далас, почина на 93-годишна възраст.

Клинт Хил е част от драматични сцени, завинаги записани в историята. След трагедията той става автор на бестселъри, но десетилетия наред е преследван от чувство за вина за убийството на Кенеди.

Хил е починал в дома си в Калифорния в петък, съобщи неговият издател.

На 22 ноември 1963 г. Хил е назначен като бодигард на съпругата на президента, Жаклин Кенеди. Хил се вози в кола зад лимузината Кенеди, когато проехтява първият изстрел. Той веднага се втурва към двойката и се качва отзад на лимузината, докато стрелбата продължава.

On November 22, 1963, three shots were fired in Dallas. The horrific images are still vivid. I was a 31-year-old unknown Secret Service agent, suddenly thrust into history. At 92, I have come to terms with my place in history. I tried. I was unsuccessful, but at least I tried. pic.twitter.com/WDNncBU1it

Действията на Хил по време на убийството са заснети на филма на Zapruder – любителско домашно видео, което осигурява един от най-добрите записи на стрелбата.

Хил, родом от Северна Дакота, служи в армията, преди да се присъедини към Сикрет сървис през 1958 г. Той е награден за действията си в Далас и в крайна сметка се издигна до помощник-директор на Сикрет сървис.

Въпреки това травмата, която преживява по време на убийството, го кара да се пенсионира преждевременно от агенцията през 1975 г., на 43-годишна възраст. Той винаги е бил убеден, че е можел да спаси живота на Кенеди и малко след пенсионирането си казва пред CBS 60 Minutes, че се чувства виновен.

„Ако бях реагирал с около пет десети от секундата по-бързо, може би със секунда по-бързо, нямаше да съм тук днес“, каза Хил.

„Искаш да кажеш, че щеше да стигнеш дотам и да поемеш удара?“ попита интервюиращият Майк Уолъс.

„Да, сър... Това би било добре за мен“, отговори Хил.

„Изпитвам голяма вина заради това“, каза той. "Ако бях обърнал в друга посока, щях да успея. Моя е грешката."

Бившият агент на Сикрет сървис по-късно разказва в документален филм, че се е върнал в Далас, като в крайна сметка стигнал до заключението, че не е могъл да спаси живота на Кенеди.

RIP Clint Hill, 93.

The Secret Service agent who jumped on the back of President Kennedy’s limo during the assassination, to try to take the bullets. When I interviewed this humble and heroic man, he admitted he lived every day with the guilt of losing JFK on his watch. pic.twitter.com/OsMXKDGxwQ