Тръмп подписа указ за промени в изборния процес в САЩ (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп подписа указ за съществена реформа в изборния процес в САЩ, съгласно която избирателите ще са длъжни да представят документ за американско гражданство, за да се регистрират да гласуват на федерални избори. Той въвежда също изискване всички бюлетини, изпращани по пощата, да бъдат получени преди изборния ден, предаде Асошиейтед прес.

President Donald J. Trump few moments ago has signed the Election Integrity by Executive Order!!

States will be facing budget cuts and deficit reduction if they don’t comply and in some cases jailed and heavy fines. Trumps means Biz!! pic.twitter.com/4ZEot0Dvf4