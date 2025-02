Тръмп предложи САЩ да поеме контрола над Ивицата Газа, превръщайки я в "Ривиера на Близкия Изток"

Президентът Доналд Тръмп направи предложение за Съединените щати да поемат контрола над Ивицата Газа, докато беше домакин на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом.

Тръмп повтори призива си към палестинците да се преместят в други страни от Близкия изток като Египет и Йордания, въпреки че и палестинците, и двете държави категорично отхвърлиха предложението му.

„САЩ ще поемат контрола над Ивицата Газа. Ние ще я притежаваме и ще поемем отговорност за прехамването на всички опасни невзривени бомби и други оръжия на това място. Това ще донесе голяма стабилност на тази част от Близкия изток, а може би и на целия регион. Това не беше решение, взето с лека ръка, всички, с които съм говорил, харесват идеята Съединените щати да притежават това парче земя“, каза Тръмп и продължи: „Аз обичам Израел. Ще го посетя, ще посетя и Газа, ще посетя Саудитска Арабия и други места в целия Близък изток.“

Donald Trump says the Gaza Strip will become the "Riviera of the Middle East" after saying the U.S. would "take over" the Strip.



"We have an opportunity to do something that could be phenomenal." How the fuck did anyone vote for this?



