Тръмп: Руските сили бомбардират като луди в момента

Американският президент Доналд Тръмп изрази недоволството си от руските бомбардировки, които продължават в Украйна, въпреки опитите на неговата администрация да издейства прекратяване на огъня. Руските сили „бомбардират като луди в момента“. Това каза Тръмп на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом.

Trump says that he is not happy with Putin: "They are bombing like crazy."



"Its a horrible thing" pic.twitter.com/uj1OZbEW2A