Тъкър Карлсън предупреди за терористични атаки в САЩ в случай на удар по ядрените съоръжения на Иран

Американският журналист Тъкър Карлсън заяви, че удар по ядрените съоръжения на Иран ще доведе до хиляди жертви сред американските войници и загуби за десетки милиарди долари. Той написа за това в X, цитирайки оценки на Пентагона.

„Заслужава да се отбележи, че удар по ирански ядрени съоръжения почти сигурно ще доведе до смъртта на хиляди американци в бази в Близкия изток и ще струва на Съединените щати десетки милиарди долари“, предупреди журналистът. „Бомбардирането на Иран ще предизвика война и това ще бъде война на Америка.

