Global Defense Insight: Украински МиГ-29 бомбардира руски позиции с американски бомби GBU-39 (ВИДЕО)

В социалните мрежи се появиха изображения на изтребител МиГ-29 на украинските ВВС по време на атака срещу руски позиции в неуточнена зона на фронта. Самолетът използва високоточни управляеми бомби GBU-39, доставени от САЩ.

"Зашеметяващи кадри показват как украински самолет МиГ-29 изхвърля четири бомби с прецизно насочване GBU-39", пише Global Defense Insight в мрежата X, цитирана от Digi24.

Impressive footage shows a Ukrainian MiG-29 jet releasing four precision-guided GBU-39 bombs.



The GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB) is a precision-guided munition designed for high accuracy and low collateral damage. It has a range of up to 110 km and uses GPS and inertial… pic.twitter.com/3H3eMv1VOo