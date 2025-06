Украинският боксьор Александър Усик с предложение към Тръмп: Елате да живеете в дома ми в Украйна за една седмица

Шампионът в тежка категория Александър Усик предложи на американския президент Доналд Тръмп да му дойде на гости в къщата му за една седмица, за да се докосне до реалността на войната в Украйна.

След като руският президент Владимир Путин започна пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 г., Тръмп обеща да прекрати конфликта „в рамките на 24 часа“ от президентството си, ако бъде избран за втори път.

Президентът обаче не успя да го направи и обвини украинския лидер Володимир Зеленски за „започването на войната“.

Усик, който посвети победата си срещу Антъни Джошуа през 2022 г. на народа на Украйна, каза, че Тръмп може да дойде и да заживее в къщата му поне за една седмица, за да разбере по-добре ситуацията в страната му.

„Съветвам американския президент Доналд Тръмп да дойде в Украйна и да живее в моята къща една седмица“, каза Усик пред BBC Sport. „Само една седмица. Ще му дам къщата си. Моля, елате в Украйна и вижте какво се случва всяка нощ. Всяка нощ има бомби и полети над къщата ми. Бомби, ракети. Всяка нощ. Достатъчно е."

Unified heavyweight champion Oleksandr Usyk has offered US president Donald Trump the chance to live in his house for a week to experience the reality of the war in Ukraine. pic.twitter.com/uWvQIwjtGp