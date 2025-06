Украински дрон подпали многоетажна жилищна сграда в Москва (ВИДЕО)

Украински дрон удари рано тази сутрин многоетажна жилищна сграда край Москва, като предизвика пожар, а в резултат на атаката най-малко двама души бяха ранени, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов.



Дронът е причинил пожар на 17-ия етаж на жилищния блок, разположен в град Красногорск, западно от руската столица. Ранените са откарани в болница.

In Moscow this morning, locals excitedly gather around to film as some of their fellow Moscovites are incinerated in their homes after a Russian anti-aircraft rocket plunged into a high-rise building. pic.twitter.com/q3fugZ0m8b