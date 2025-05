Украйна е атакувала база на елитна руска част, разположена на почти 7000 км във Владивосток

Украинската агенция за военно разузнаване (HUR) стои зад петъчните експлозии близо до залива Десантная във Владивосток, Русия, които повредиха военни съоръжения и оборудване, съобщи източник от HUR пред Kyiv Independent . Ако бъде потвърдена, операцията във Владивосток ще представлява най-далечното нахлуване на Украйна на руска територия - приблизително на 6800 километра от украинската граница.

Две експлозии са станали рано сутринта на място, където е бил разположен 47-ми десантно-щурмов батальон на 155-та гвардейска бригада на морската пехота на Русия, съобщава Kyiv Independent, като се позовава на неназования си събеседник от разузнаването;

155-та бригада на морската пехота участва активно в мащабното нахлуване в Украйна, включително битките в Мариупол и Вугледар в Донецка област, както и операциите в руската Курска област.

Местните медии съобщиха за двете силни експлозии, последвани от временни затваряния на пътища и забелязани в района автомобили на спешна помощ, но не споменаха за военна база.

🇺🇦💥The Explosions in the Vladivostok area in Desantnaya Bay are an operation of the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of Ukraine, - media pic.twitter.com/HDYYtSz6il