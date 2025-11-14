Унгария ще оспорва в съда решението на ЕС за поетапен отказ от руската енергия

Унгария ще оспори плана на Европейския съюз за прекратяване на вноса на руски енергийни ресурси и ще отнесе случая до съда на ЕС, заяви в петък премиерът Виктор Орбан.

В изказване по държавното радио Орбан обвини блока, че се опитва да заобиколи правото му на вето върху санкциите срещу руската енергия, като вместо това използва търговските правила в плана си за постепенно спиране на целия внос на руски петрол и газ до края на 2027 г., съобщи Euronews.

„Обръщаме се към Европейския съд по този въпрос“, каза Орбан. „Това е крещящо нарушение на европейското право, върховенството на закона и европейското сътрудничество... Те ще платят много висока цена за това“, закани се той.

Унгария, която няма излаз на море, остава силно зависима от руските изкопаеми горива, търси изключения и заплашва да наложи вето върху санкциите на ЕС след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.

По време на посещение във Вашингтон миналата седмица, Орбан осигури освобождаване от американските санкции срещу две руски енергийни компании след среща в Белия дом с президента на САЩ Доналд Тръмп. По време на брифинг за пресата с унгарски медии след разговорите си с Тръмп, Орбан заяви, че на Унгария е „предоставено пълно освобождаване от санкции“ върху руския газ, доставян по тръбопровода „Турски поток“, и петрола от тръбопровода „Дружба“.

Унгария се е съгласила да купува американски втечнен природен газ (LNG) като част от преговорите, съобщи Държавният департамент на САЩ, отбелязвайки, че се очаква договорите да са на стойност около 600 милиона долара (518,6 милиона евро).

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че освобождаването от клауза, което гарантира, че руският петрол и газ ще продължат да постъпват в Унгария, ще бъде валидно една година.

Орбан нарече продължаващия достъп до руска енергия „жизненоважен“ за страната си и предупреди, че прекъсването му ще доведе до икономически колапс, въпреки че някои критици оспорват това твърдение. Унгарският лидер заяви в петък, че „проучва и други средства от нелегален характер“, за да избегне попадане в планираното от ЕС поетапно спиране на руската енергетика, но отказа да каже какви са те.

Постепенно спиране на руската енергия

В началото на май ЕС определи 2027 г. като краен срок за всички 27 държави членки да прекратят постепенно всички останали покупки на руска енергия, включително втечнен природен газ.

Поетапното премахване ще се осъществи постепенно, като се започне със забрана за нови и краткосрочни договори до края на 2025 г. На втория етап дългосрочните договори, които представляват две трети от руския газ, ще бъдат прекратени до края на 2027 г.

Ще бъдат въведени и допълнителни ограничения, за да се пресекат скритата флотилия, която тайно транспортира руски петрол, и да се спре вносът на руски уран и други ядрени материали.

Всяка държава членка ще бъде помолена да изготви национален план, в който ще се посочва как възнамерява да премахне руския газ, ядрената енергия и петрол от енергийния си микс.

По-рано тази година 10 държави от ЕС – Чехия, Дания, Естония, Финландия, Ирландия, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Швеция – подписаха съвместно писмо, с което изискват пълна забрана на руския газ, включително вноса на втечнен природен газ.