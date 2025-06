Урсула фон дер Лайен: Благодарение на еврото икономиката на България ще стане по-силна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави България за положителния конвергентен доклад на ЕК.

„Благодарение на еврото икономиката на България ще стане по-силна, с повече търговия с партньорите от еврозоната, преки чуждестранни инвестиции, достъп до финансиране, качествени работни места и реални доходи. България ще заеме заслуженото си място в процеса на вземане на решения в сърцето на еврозоната. Поздравления, България!“, каза Фон дер Лайен.

„Еврото е осезаем символ на европейската сила и единство. Днес България е с една стъпка по-близо до приемането му като валута.“, каза още тя.

Today, Bulgaria is one step closer to adopting the euro.



This will mean more investment and trade with euro area partners, and more stability and prosperity for the Bulgarian people.



Bulgaria will also take its rightful place in shaping euro area decisions.



Congratulations!