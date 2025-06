Фон дер Лайен: ЕС прехвърли 1 милиард евро макрофинансова помощ на Украйна

ЕС е превел 1 милиард евро макрофинансова помощ на Украйна, с което общите му разходи за подкрепа на Киев от началото на пълномащабното нахлуване на Русия достигат 150 милиарда евро, написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа X.

"Днес отпускаме нов 1 милиард евро на Украйна, с което общата ни подкрепа достига почти 150 милиарда", подчерта тя.

Today we disburse a new €1 billion to Ukraine.



Bringing our total support to almost 150 billion since Russia's full-scale invasion.



We are with Ukraine for the long haul.