Фрапиращ аудиозапис показа ужасното състояние на Байдън: Едва отговаря на въпроси, не помни важни дати от собствения си живот (ВИДЕО)

Фрапиращ аудиозапис показва как бившият президент на САЩ Джо Байдън едва отговаря на въпроси, зададени му от специалния прокурор Робърт Хър. Той едва си спомня ключови моменти от собствения си живот, включително кога умира синът му.

Запис, получен от политическото издание Axios, показва, че демократът изглежда е имал проблеми да си спомни годината, в която е напуснал поста си като вицепрезидент, кога Тръмп е стъпил в длъжност или датата на смъртта на сина си Бо.

Помощници в Белия дом по това време отрекоха президентът да е имал подобни пропуски в паметта. Байдън беше разпитан от екипа на специалния прокурор Робърт Хър защо е съхранявал класифицирани документи в дома и бившия си офис.

Прокурорът в крайна сметка реши да не повдига обвинения срещу президента, въпреки че установи, че е запазил класифицирани материали.

В доклад от февруари 2024 г., който провокира гнева на Белия дом и демократите, Хър описа Байдън като „добронамерен, възрастен мъж със слаба памет“.

Аудиозаписът е откъс от интервюта, проведени през два дни през октомври 2023 г. Министерството на правосъдието на Байдън вече е предоставило преписите след публикуването на доклада на специалния прокурор през февруари 2024 г.

Не е ясно как Axios се е сдобила със записа, но администрацията на президента Доналд Тръмп е планирала да публикува пълното интервю.

Администрацията на Байдън отказа да публикува записа миналата година, наричайки го „конституционно защитени материали на правоприлагащите органи“ и аргументирайки се, че републиканците искат да го „манипулират“ за „потенциална политическа изгода“.

Публикуването на доклада на Хър дойде в труден момент за Байдън в началото на кампанията му за преизбиране и подчерта една от най-големите му политически слабости - опасенията на избирателите относно възрастта и яснотата на ума му.

Тогавашният президент отвърна на удара по онова време, настоявайки: „Паметта ми е добра“.

Нова книга твърди, че Белият дом е прикрил състоянието на Байдън, за което се говореше, че е било толкова лошо миналата година, че помощниците са обсъждали поставянето му в инвалидна количка.

Той също така не успял да разпознае холивудския актьор Джордж Клуни, нито да си спомни имената на ключови помощници, според „Оригинален грях“, от Джейк Тапър и Алекс Томпсън.

Ето и някои откъси от записа на Байдън:

„Ами, ъъъ, аз, аз, аз, аз, аз, не знам“, отговаря Байдън на въпрос за това къде ще съхранява документи, свързани с работата му след вицепрезидентството в Центъра „Пен Байдън“, мемоарите му „Обещай ми, татко“ и инициативата „Cancer Moonshot“

Говорейки бавно с отслабващ глас, президентът многократно иска помощ за установяване на годините на определени събития.

„Това е коя, 2017, 18, в тази област?“, пита той в отговор на въпроса на специалния прокурор относно дейностите след вицепрезидентството.

„Да, господине“, отговоря Хър.

Бившият президент, правейки паузи по време на отговора си, след това отбелязва, че събитията от 2017 и 2018 г. съответстват на времето, когато той напусна Сената (2009 г.), и смъртта на сина му Бо Байдън (2015 г.).

„Не забравяйте, че в този период синът ми... ъъъ... щеше да бъде разположен или умира и така... беше... и между другото, все още имаше много хора по това време, когато напуснах Сената, които ме насърчаваха да се кандидатирам в този период - освен президента“, каза Байдън.

След отклонение относно президентските си амбиции и нежеланието на бившия президент Барак Обама да го подкрепи, Байдън каза:

„Това, което се случваше обаче, беше... в кой месец почина Бо? О, Боже, 30 май...“

„2015 г.“, намеси се един от адвокатите му.

„Дали беше 2015 г., когато той почина?“, попита Байдън.

„Беше“, отговори адвокатът.

„Мисля, че беше 2015 г.“, каза Байдън, все още несигурен.

🚨NEW — Partial audio of the Robert Hur interview with then-President Joe Biden has just been released.



It's BRUTAL.



He clearly had no idea what was going on — or when things had happened.



This was a scandal — The Democrats & the media covered it up. pic.twitter.com/d7m8co3M1w