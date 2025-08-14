Хората притеснени от ефекта на еврото върху кредитите

Проучване на фирма за бързи заеми

Искат повече разяснения

Повечето хора с кредити са притеснени от ефекта на приемането на еврото върху вноските по заемите им, показва проучване на компания за бързи кредити.

Резултатите от проучването показват, че 93,8% от анкетираните знаят, че от 2026 г. кредитите ще бъдат отпускани в евро, а 86,4% са наясно в кои държави еврото е официална валута. Въпреки това над половината (53,1%) изразяват притеснения как валутната промяна ще се отрази на вече изтеглените им кредити. Най-често посочваните тревоги са свързани с възможност за по-високи лихви и такси (45,7%), неясноти около преизчисляването на оставащите вноски (42%), както и липса на достатъчно достъпна информация (18,5%).

Според проучването 65,4% от анкетираните определят като “много важно” да получат ясна информация за преобразуването на кредитите си, а 84% смятат, че компаниите за бързи кредити трябва да предложат допълнителни разяснения. В същото време 42% от потребителите предпочитат да изтеглят кредит преди валутната промяна - в левове.